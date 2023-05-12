Илон Маск покидает пост гендиректора Twitter

Илон Маск покидает пост гендиректора Twitter3
- 12.05.2023, 8:19
- 1,118
Его должность займет женщина.
Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что нашел нового генерального директора Twitter - и что «она приступит к работе примерно через шесть недель».
Маск не назвал имя нового гендиректора. Он добавил, что сам станет техническим директором, который «курирует продукт, программное обеспечение и системные операции».
По словам миллиардера, он после этого станет исполнительным председателем и техническим директором Twitter.
Уход Маска с поста гендиректора Twitter - детали
Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. За сменой владельца последовала череда увольнений и серия противоречивых нововведений в самой соцсети.
Он пообещал покинуть пост генерального директора соцсети, как только найдет себе замену. «Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!», - написал он.