Илон Маск покидает пост гендиректора Twitter 3 12.05.2023, 8:19

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Его должность займет женщина.

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что нашел нового генерального директора Twitter - и что «она приступит к работе примерно через шесть недель».

Маск не назвал имя нового гендиректора. Он добавил, что сам станет техническим директором, который «курирует продукт, программное обеспечение и системные операции».

По словам миллиардера, он после этого станет исполнительным председателем и техническим директором Twitter.

Уход Маска с поста гендиректора Twitter - детали

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. За сменой владельца последовала череда увольнений и серия противоречивых нововведений в самой соцсети.

Он пообещал покинуть пост генерального директора соцсети, как только найдет себе замену. «Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!», - написал он.

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