Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украины в НАТО 12.05.2023, 9:21

Решение должно быть принято по чрезвычайной процедуре, как в случае с Финляндией.

Сенат Польши единогласно принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. Решение должно быть принято по чрезвычайной процедуре, как в случае с Финляндией.

Об этом сообщает «Польское радио».

Как отмечается в резолюции, «Украина сегодня имеет сильнейшую армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом».

«Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников. Защитникам нужна реальная поддержка путем более тесного политического и военного сотрудничества со странами НАТО», - говорится в документе.

В резолюции отмечено, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить «намного больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей». Вильнюсский саммит должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству. Сенат Республики Польша считает, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением - как в случае Финляндии и Швеции - результатом стратегического анализа вызовов и угроз вне восточной границы Альянса.

Как отмечается в резолюции, Россия представляет вторжение в Украину как защиту от НАТО. «Поэтому если Россия победит Украину, она не остановится на ее западной границе. Альянс определил эту угрозу во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде. Польша, Литва, Латвия и Эстония правильно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц только сейчас соглашаются с нами», - говорится в резолюции.

Также отмечается, что Финляндию и Швецию «пригласили присоединиться к НАТО по процедуре, которая никогда раньше не использовалась». «И хотя Швеция все еще остается вне структур пакта, союзники решили, что будут ее защищать. Сенат Республики Польша призывает страны-члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине», - сказано в принятой резолюции.

В резолюции также выражена поддержка требований стран, граничащих с Россией, относительно крепких гарантий безопасности для Украины и «показа пути к ее членству вместе с укреплением политических связей между НАТО и Киевом».

В ходе дебатов по проекту резолюции вице-спикер Сената Габриэля Моравская-Станецкая напомнила, что Украина уже получала гарантии безопасности, например, по Будапештскому меморандуму, заключенному в 1994 году, согласно которому США, Россия и Великобритания обязались уважать суверенитет и Украины, и эти гарантии не оградили ее от российского нападения.

Сенатор Ярослав Русецкий подчеркнул, что Польша поддерживает Украину во всех возможных сферах, включая ее евроатлантические устремления. Он обратил внимание на важность возможности вступления Украины в Альянс и выразил надежду, что все политические партии польского Сената придут к согласию по этому вопросу.

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