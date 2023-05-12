Ковид, инсульт или что-то более серьезное? 12 12.05.2023, 10:27

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Лукашенко не появляется на публике уже третий день.

Здоровье Лукашенко резко ухудшилось – такое предположение появилось после 9 мая. Сразу после парада на Красной площади он срочно вылетел в Минск и не остался на путинском угощении «иностранных гостей». А в столице Беларуси впервые за 29 лет правления Лукашенко не выступил с речью ко Дню победы.

Кроме того, сообщали, что белорусский диктатор чувствовал себя настолько скверно, что на всем пути его передвижения в Москве дежурили скорые и реанимационные бригады. Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко даже не смог преодолеть несколько метров до места возложения цветов вместе с Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и премьером Армении.

На параде в Москве он выглядел больным, не смог пройти 300 метров от трибуны до Александровского сада вместе с другими президентами. И его везли на электромобиле, отмечают очевидцы событий и журналисты.

Ковид, инсульт или даже отравление? Состояние здоровья самопровозглашенного правителя Беларуси сразу начали активно обсуждать, дополняя тему многочисленными версиями, слухами и домыслами, пишет журналистка RFI Юлия Хижняк.

Таинственный недуг белорусского диктатора

Через несколько часов после «победного» парада в Москве, фрагменты видео с Лукашенко разобрали буквально покадрово. Самые придирчивые смогли рассмотреть и его посиневшие пальцы, и бинт на руке, которым он, возможно, прикрывает следы капельницы. Большое внимание уделили движениям и мимике Александра Лукашенко: мол, он постоянно кривился, как от боли, а шел тяжело и прихрамывая.

«Комментируя состояние Лукашенко и на мероприятиях в Минске, и на мероприятиях в Москве, могу сказать, что, очевидно, у него серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами, поэтому он так тяжело ходит. И очевидно, он переболел ковидом, потому что все симптомы указывают на то, что у него была именно эта болезнь. Сейчас мы читаем о том, что он был в очень тяжелом состоянии в Москве, что буквально на каждом шагу стояли кареты скорой помощи, что были подготовлены носилки и оборудование для реанимации. Конечно, в таком состоянии никуда ехать не стоило. Но, видимо, пришел от Путина приказ ехать в любом состоянии — живым или мертвым. И Лукашенко как верный его лакей и «шестерка» уехал, несмотря на угрозу своей жизни», — считает главная редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Впоследствии появилась информация о том, что Лукашенко тяжело переносит ковид в связке с гриппом. А несколькими днями раньше на официальном мероприятии в Беларуси у него был охрипший голос. И теперь будто совсем почти не может говорить, потому и делегировало выступление на Площади победы в Минске министру обороны Хренину.

После Лукашенко

Очень большое количество белорусов питает надежду на то, что Лукашенко поразила какая-то болезнь. Ведь видеть его во власти не хотят уже давно.

«Как восприняли бы его тяжелую болезнь в Беларуси? К примеру, вчера была куча таких, скажем, сообщений в социальных сетях с надеждой, что он вот-вот умрет, если говорить деликатно. Так что, естественно, диктаторов в Беларуси, и не только в Беларуси, ненавидят. Вот и ждут не дождутся, когда же это произойдет», — считает главная редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Ситуация в Беларуси сейчас сверхсложная, отмечает Наталья Радина.

По ее словам, из-за притеснений и репрессий уже пострадали сотни тысяч человек, поэтому общество деморализовано:

«Огромное количество людей уехало из страны. Называется цифра около 300 тысяч человек. В тюрьмах находится от 8 до 10 тысяч политзаключенных. Это их реальное число. Потому что подсчитать сегодня количество узников совести даже нереально. Поскольку людей арестовывают ежедневно почти в течение трех лет. И очень многие боятся даже сообщать правозащитникам. И не хочет этого статуса политзаключенного, боясь, что это только усугубит положение. И потому, конечно, сегодня сложно говорить о том, что возникнут какие-нибудь организованные массовые акции протеста».

А вот вариант силового устранения Александра Лукашенко вероятный. Как считает журналист телеканала «Белсат» Дмитрий Мицкевич, от власти его могут отстранить если не физически, то, по крайней мере, по доброй воле и по указанию Кремля. Если это произойдет, Москва должна будет срочно менять систему управления в Беларуси. Ведь Лукашенко, панически боясь потерять власть, подчинил ее полностью себе. По той же причине, говорит Мицкевич, он до сих пор и не решился выбрать преемника:

«Думаю, что у него иногда такие мысли возникают. Но начнем с того, что, например, его сыновья просто для этого не годятся. А система такова, что в этой перманентной войне всех против всех, каждый будет учитывать только личный интерес. И пока есть Лукашенко, обеспечивающий стабильность этой системы, она работает. Когда его не станет, я не думаю, что найдется кто-нибудь, способный ее снова стабилизировать».

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