«Нью-Джерси» без Егора Шаранговича проиграл «Каролине» 12.05.2023, 12:32

Команда белоруса завершила выступление в Кубке Стэнли.

Состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси» на выезде уступил «Каролине» (2:3 ОТ). «Харрикейнз» выиграли серию 4-1 и стали первыми полуфиналистами плей-офф НХЛ в сезоне.

Белорусский нападающий Егор Шарангович участия в пятой игре не принимал. Форвард сыграл только в первом поединке серии, отмечает официальный сайт ФХБ. Всего у Шаранговича три матча в плей-офф НХЛ без результативных баллов, показатель полезности — «-1». В регулярке белорус провел 75 встреч, набрал 30 (13+17) очков.

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