В графике Лукашенко появились серьезные аномалии 4 12.05.2023, 15:02

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Жив ли еще диктатор?

Как сообщал сайт Charter97.org, после участия в праздничных мероприятиях, посвященных 9 мая, — сначала в Москве, а затем и в Минске — Лукашенко пропал из публичного поля.

На официальном сайте и других информационных ресурсах, связанных с диктатором, никакой информации о мероприятиях с его участием нет. С учетом того, как непросто Лукашенко далось празднование Дня Победы (в Москве он не смог пройти 300 метров пешком, а в Минске отказался от произнесения традиционной речи), это вызывает множество вопросов о состоянии его здоровья.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, что Лукашенко делал в аналогичные дни в прошлые недели, и пришли к выводу, что нынешняя ситуация выглядит аномальной.

Чем Лукашенко был занят в аналогичные дни недели раньше

Итак, на данный момент Лукашенко отсутствует в публичной сфере уже третий день: 10, 11 и 12 мая (по состоянию на 13.30). Это среда, четверг и пятница. Для сравнения мы выбрали прошлый месяц, проверив по официальному сайту, что диктатор делал в аналогичные дни. Вот что получилось.

5 апреля, среда

В этот день Лукашенко был в Москве на переговорах с Владимиром Путиным. Мероприятие проводилось накануне заседания «высшего государственного совета союзного государства».

Также диктатор опубликовал поздравление верующим иудейской конфессии с Песахом.

6 апреля, четверг

В этот день в Кремле с участием Лукашенко состоялось то самое заседание «высшего государственного совета союзного государства». Как писала пресс-служба, общение Лукашенко и Путина продолжалось 6 часов.

Также Лукашенко опубликовал два поздравления: народному артисту РСФСР Станиславу Любшину и наследному принцу Абу-Даби.

7 апреля, пятница

В пятницу Лукашенко, судя по всему, отдыхал после поездки в Москву — никаких публичных мероприятий с его участием не было. На сайте диктатора появилось лишь поздравление в адрес председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко — у нее был день рождения.

12 апреля, среда

Очередная среда выдалась для Лукашенко непубличной: он не появлялся на кадрах хроники. Зато подписал сразу четыре документа: указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами, указ о развитии Парка высоких технологий, одобрил проект соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспорта в ЕАЭС и корректировки к указу о государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах.

13 апреля, четверг

В этот день в графике Лукашенко было сразу две публичные встречи: с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.

Также в график затесалось подписание распоряжения о поощрении одаренной молодежи.

14 апреля, пятница

Пятница также началась со встречи — на этот раз с руководителями высших судов зарубежных государств (правда, набор гостей был небольшим, приехали лишь представители России, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана). Встреча была приурочена к 100-летию Верховного суда Беларуси.

К этой же круглой дате было приурочено вручение Лукашенко государственных наград 12 судьям Верховного суда — награждение диктатор проводил лично. Также было опубликовано его поздравление судьям.

19 апреля, среда

В среду диктатор публично нигде не появлялся, на сайте было обнародовано лишь поздравление с юбилеем в адрес Надежды Ермаковой (бывшей главе Нацбанка и «Беларусбанка» исполнилось 70).

20 апреля, четверг

В этот день диктатор появился на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Остальные мероприятие не потребовали его публичного участия: были опубликованы поздравления в адрес коллектива Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий с 50-летием со дня основания вуза, заслуженного мастера спорта СССР Вячеслава Фетисова (у него был юбилей), а также президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса (тот переизбрался на новый срок).

Вдобавок Лукашенко подписал два указа: о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны, а также о занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2022 год.

21 апреля, пятница

В пятницу Лукашенко вновь не появлялся перед камерами — на сайте опубликовали лишь поздравление в адрес коллектива Оперативно-аналитического центра в связи с днем его образования.

26 апреля, среда

Последняя среда, которую мы рассмотрели, также была небогатой на события — несмотря на то, что в стране отмечали годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Публично Лукашенко нигде не появлялся, на сайте появилось лишь одно поздравление — президенту Израиля Ицхаку Герцогу в связи с 75-летием независимости государства.

Отметим, что в таком вакууме в значимую для страны дату связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» опубликовал архивные фото диктатора, сделанные во время посещения им пострадавший от аварии на ЧАЭС территорий — видимо, чтобы хоть как-то отметить дату.

27 апреля, четверг

А вот на следующий день Лукашенко уже появился на кадрах хроники — он осматривал посевы овса и гороха на полях Витебской области, а также экспериментальное поле в Могилевской. Сообщалось, что «увиденным Александр Лукашенко остался доволен не везде».

Также диктатор опубликовал три поздравления (президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био с с днем независимости страны, президента ЮАР Сирила Рамафосы и граждан страны с национальным праздником — Днем Свободы и народа Нидерландов с Днем Короля).

Кроме того, Лукашенко подписал указ о развитии рынка ценных бумаг.

28 апреля, пятница

В этот день Лукашенко наконец отправился на пострадавшие от аварии на ЧАЭС территории — в рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области. Вместе с чиновниками он побывал на ряде предприятий и вновь проинспектировал поля, потребовав использовать земли для сельского хозяйства активнее.

Что это значит?

Как видим, график Лукашенко вырисовывается достаточно стабильный. Среда у диктатора — фактически, выходной день, публичные мероприятия с его участием обычно не проходят. Исключение в апреле было лишь одно — и оно было связано с визитом в Москву к Путину. Похоже, что здесь Лукашенко просто пришлось подстраиваться под график российского президента. В остальные даты, попавшие на этот день недели, публикуются поздравления и официальные документы, не требующие публичности.

А вот четверг и пятница — наоборот, весьма активные для Лукашенко дни. Практически всегда в это время проходят различные встречи с диктаторами, совещания, поездки, награждения и так далее. Исключения в апреле было лишь два: пятница 7 апреля (тогда Лукашенко фактически взял себе «отгул» на пропущенный выходной в среду из-за той самой встречи с Путиным в Москве) и пятница 21 апреля (это, вероятно, тоже фактически «отгул» диктатора за республиканский субботник — 22 апреля Лукашенко работал в Хатыни).

Что же происходит на этой неделе? Как мы уже знаем, отсутствию диктатора в среду 10 мая можно не удивляться — для него это традиционный выходной. На сайте в этот день появилось лишь поздравление в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения его отца. А вот полная тишина в четверг и пятницу (на момент публикации этого текста на сайте вообще нет никакой информации о деятельности Лукашенко, даже поздравлений или сообщений о подписании им документов) не может не наводить на мысли о серьезных проблемах диктатора со здоровьем.

Это не совпадение?

Что касается графика, то совпадений точно нет. Еще в марте 2021 года tut.by подробно изучал расписание диктатора. Авторы пришли к выводу, что среда — «самый свободный день рабочей недели», четверг — «время встреч», а пятница — день рабочих поездок и встреч с коллективами.

«Конечно, по средам Александр Лукашенко может проводить непубличные встречи или работать с документами, но, как утверждают анонимные телеграм-каналы, этот день он посвящает хоккею», — писал портал. Также tut.by отмечал, что выходные обычно действительно являются для Лукашенко выходными — по субботам и воскресеньям он крайне редко проводит публичные мероприятия.

Отметим также, что такое отсутствие только усугубляется практически полным молчанием со стороны пресс-службы диктатора. При этом очевидно, что окружению Лукашенко известно о слухах о его серьезном нездоровье — на эту тему высказываются как провластные телеграм-каналы, так и официальные госСМИ. В этой ситуации пресс-службе было бы выгодно показать Лукашенко хоть как-то — но она этого не делает. Что только укрепляет предположение о серьезных проблемах с самочувствием.

Также появилась информация о том, что 11 мая должно было пройти совещание c участием Лукашенко по теме коррупции и арестов врачей в последние недели — однако оно было отменено. Мы не можем подтвердить или опровергнуть это утверждение, однако исходя из анализа графика выше такая ситуация выглядит вполне вероятной — по четвергам Лукашенко действительно неизменно проводит публичные мероприятия.

Как давно появились странности в графике Лукашенко?

Выше мы проанализировали график Лукашенко в апреле, но не затрагивали текущий месяц. Почему? Потому что аномалии в распорядке белорусского диктатора как раз начались в мае, еще до поездки в Москву на День Победы.

К примеру, если взять среду, четверг и пятницу на прошлой неделе (3, 4 и 5 мая), то на сайте Лукашенко есть информация лишь об одном публичном мероприятии — вручении государственных наград заслуженным деятелям различных сфер 5 мая. Отметим, что уже тогда обращал на себя внимание осипший голос диктатора — при том, что обычно Лукашенко без особых проблем проводит многочасовые встречи с журналистами.

Именно с учетом всех этих фактов мы публикуем этот материал сейчас, когда диктатора нет в публичном пространстве всего два с половиной дня — это очень нетипичное поведение для Лукашенко.

Всего же за этот месяц, если оставить за скобками мероприятия 9 мая, диктатор, судя по его сайту, провел всего два публичных мероприятия: совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране госграницы (диктатора показали на фото, но не на видео — можно предположить, что из-за проблем с голосом, которые были уже тогда) и уже упомянутое выше награждение. Все остальные события на его сайте — это множество поздравлений и подписаний документов.

3 мая Лукашенко также показали в телеграм-канале «Пул первого» — он наблюдал за хоккейным снимков в компании шпица Умки. Однако оценить его состояние (как и подтвердить дату снимков) невозможно.

Таким образом можно констатировать, что с начала мая Лукашенко за редкими исключениями не появляется на публике. С чем именно это связано и каково сейчас состояние его здоровья — неизвестно, так как пресс-служба вопрос никак не комментирует.

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