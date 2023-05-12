Эксперт: Storm Shadow - первая ракета, которая проверит реальные возможности российского ПВО 4 12.05.2023, 15:50

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Они могут пролетать на низкой высоте.

Получение Украиной крылатых ракет Storm Shadow означает, что России придется существенно усилить свою ПВО средствами, которых ей критически не хватает. Об этом «Еспресо» сказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Згурец отметил, что ракеты Storm Shadow, в отличие от обычных дронов, могут огибать рельеф и пролетать на низкой высоте, что усложнит ситуацию для россиян.

- Когда мы говорим о Storm Shadow, то это первая крылатая ракета, которая сейчас проверит реальные возможности российской ПВО. Но вспомним, как проникают на территорию противника обычные медленные дроны, загруженные взрывчаткой, долетающие до российских объектов. С 1 по 10 мая было нанесено 53 атак по российским объектам на территории РФ с использованием беспилотных систем. Когда же мы говорим о Storm Shadow, которая может огибать рельеф и пролетать на низкой высоте, это означает, что противнику нужно существенно уплотнять ПВО средствами, которых им сейчас критично не хватает. Кроме того, Storm Shadow наносила удары по Сирии, где были российские комплексы С-400 и ПВО, и эти ракеты свою функцию выполняли, даже когда россияне пытались прикрыть свою базу комплексами С-400, - сказал он.

Великобритания подтвердила передачу Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Они предоставят ВСУ новый ударный потенциал в преддверии контрнаступления.

Валерий Рябых, военный эксперт Defense Express, отметил , что по предварительным расчетам около 10 ракет Storm Shadow смогут прервать враждебное сообщение по Керченскому мосту.

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