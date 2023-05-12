BRIEF: Лукашенко в Москве сказал, что «умирать нужно дома» 2 12.05.2023, 21:42

4,372

Диктатор якобы отказался от госпитализации в столице РФ.

Лукашенко после возвращения в Минск из Москвы исчез и не появляется на публике.

Крупный российский Telegram-канал BRIEF пишет со ссылкой на свои источники, что Лукашенко в клинической больнице. Все мероприятия с его участием отменены.

«Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщал, что во время нахождения на Красной площади Лукашенко сопровождала реанимационная команда с носилками.

Еще один источник говорит,что Лукашенко предлагали остаться в ЦКБ в Москве. Но он якобы сказал,что умирать надо дома», — пишет Telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».