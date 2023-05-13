На депутата Госдумы РФ упали кирпичи во время удара по Луганску

На депутата Госдумы РФ упали кирпичи во время удара по Луганску2
- 13.05.2023, 8:05
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Раненый политик хотел покрасоваться на фоне разрушений.
Депутат Госдумы РФ ранен в результате взрыва во временно оккупированном Луганске, который произошел вечером 12 мая.
По информации росийских СМИ, пострадал Виктор Водолацкий.
В то же время опубликовано видео с Водолацким, где тот целый и невредимый комментирует обстрел Луганска. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий решил покрасоваться на фоне здания в Луганске, полыхающего после удара.
Источники ВЧК-ОГПУ говорят, что история с депутатом Водолацким крайне комичная, под удар он не попадал. После удара по зданию в Луганске, он приехал туда, чтобы сделать красивые кадры и даже пошел к развалинам, где на него обрушилась часть стены.
Водолацкий - депутат от «Единой России». В какое место он предположительно ранен, а главное - что делал в Луганске, не сообщается.
Вечером 12 мая в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Российские СМИ уточняют, что было два взрыва, в результате которых загорелось нефтехранилище.
По данным российских военкоров, удар по Луганску нанесен двумя крылатыми ракетами, запущенными из района Краматорска: возможно уже применены британские Storm Shadow.