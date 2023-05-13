ВВС: С Лукашенко действительно что-то случилось 7 13.05.2023, 9:38

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Диктатор не появляется на публике уже четвертый день.

Темой номер один в белорусских медиа и соцсетях стало состояние здоровья Александра Лукашенко - 9 мая на торжественных мероприятиях в Москве и Минске он выглядел нездоровым, сообщает ВВС.

СМИ Беларуси моментально обратили внимание на то, что с Александром Лукашенко было что-то не так на параде в Москве. Он выглядел измотанным, не смог пройти 300 метров по Красной площади, ему пришлось воспользоваться электрокаром. На руке у него был замечен бинт - такие ставят после капельницы. Лукашенко не остался на обед с Владимиром Путиным и другими приехавшими в Москву президентами.

Вечером же он прилетел в Минск и вопреки традиции не выступил на торжественной церемонии в честь 9 мая. Вместо Лукашенко, но по его поручению, как было сказано, речь произнес министр обороны Виктор Хренин.

О состоянии здоровья Лукашенко говорили и российские журналисты. «Производил впечатление своим нездоровым видом Александр Лукашенко, и стало вдруг остро жаль этого пожилого человека, все-таки собравшегося в последний момент в Москву. Ему теперь было совсем, кажется, нехорошо, и не дай бог, понадобились бы носилки с реанимационным инструментом, который завезли к углу ГУМа перед самым началом мероприятия», - говорится в тексте журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сказал, что Лукашенко «нужно было скорее уехать» из Москвы на праздничные мероприятия в Беларуси, а обсуждать его здоровье «крайне некорректно».

С тех пор Лукашенко на публике не появлялся уже четвертый день. Официальной информации о состоянии его здоровья нет, это вообще не в традиции белорусских властей. Издание «Зеркало» подсчитало, что за последние 10 лет Лукашенко и его представители говорили о его здоровье всего четыре раза. В 2013 и 2014 году он перенес операции на коленях (или две операции на одном колене), а в 2020-м он сам рассказывал, что дважды бессимптомно переносил коронавирус.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко в Москве могли отравить и он скоро умрет. Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.

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