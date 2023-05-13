ВСУ нанесли удар по российским военным в академии МВД в Луганске

ВСУ нанесли удар по российским военным в академии МВД в Луганске1
- 13.05.2023, 12:02
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Оккупанты использовали здание как военную базу.
Во временно оккупированном Луганске второй день подряд неспокойно: в городе местные сообщают об утренней «бавовне». Также взрывы гремят в Мариуполе, передает УНИАН.
Соответствующие фото и видео с Луганска распространяются по телеграм-каналам. По предварительным данным, крупный взрыв произошел в микрорайоне «Юбилейный».
Также о «хлопках» сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, в городе произошло два мощных взрыва.
«Второй мощный взрыв. Слышно по всем районам города. В этот раз эпицентр в сторону Азовстали», - указал он.
Андрющенко указал, что местные также видели пролет ракет со стороны Волновахи в сторону города, однако эти данные требуют подтверждения.
СМИ сообщают, что во время «прилета» по Луганску фиксируется попадание в старое здание Луганской академии внутренних дел. На территории объекта с 2015 года находились российские военные. Могут быть погибшие и раненые.
Напомним, что 12 мая временно оккупированный Луганск также «накрыло» взрывами. Во время удара был ранен депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.