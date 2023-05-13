Под Мариуполем раздались мощные взрывы 13.05.2023, 20:59

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Сообщается о девяти «прилетах» по оккупантам.

Сегодня, 13 мая, в результате взрывов под временно оккупированным Мариуполем были обезврежены около 50 российских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета.

- «Хлопок» в Мариупольском районе. 9 прилетов по оккупантам! Взрывы произошли вблизи Мариуполя - в Никольской территориальной громаде, возле с. Республика, - сообщили в горсовете.

По их данным, после взрывов туда отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района.

«Вероятно большое количество пострадавших, предварительно около 50 убитых оккупантов», - добавили в совете.

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