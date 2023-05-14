Под Бахмутом ВСУ ликвидировали комбрига и всю «элиту» командования РФ 1 14.05.2023, 10:43

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Стали известны подробности удара в селе Клещиевка.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по расположению российских войск в селе Клещиевка возле Бахмута и ликвидировали нескольких командиров противника, в том числе командира бригады.

Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

«Свежая информация о наступлении украинских сил у Бахмута. Убит командир бригады оккупантов. Также россияне потеряли несколько других командиров разного уровня. Примерно в час сегодня украинцы нанесли удар по расположению оккупантов в селе Клещиевка.

Потери противника: командир 4-й ОМСБр полковник Макаренко, начальник штаба 4-й ОМСБр полковник Мазур, заместитель командующего 2-м армейским корпусом по МПО полковник Третяк, позывной «Лидер».

Также есть информация, что в Клещиевке 2-й батальон 124 ОМСБр требовал, чтобы лично комбриг завел их на позиции, и при обстреле он погиб. Ранен заместитель командира 4-й ОМСБр с позывным «Ястребом». Активные действия украинцев продолжаются», - сказано в сообщении.

Тем временем Telegram-канал Мариупольского городского совета сообщает о взрывах возле села Республика, расположенного к северо-западу от Мариуполя.

«Туда отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района. Вероятно большое количество пострадавших, предварительно около 50 убитых оккупантов», - сказано в сообщении.

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