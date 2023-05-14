Штаб РФ под Бахмутом обезглавлен: координаты могли слить «вагнеровцы» 14.05.2023, 12:37

Российские пропагандисты подтвердили ликвидацию комбрига и высшего командования оккупантов.

Как сообщал сайт Charter97,org, в Клещиевке Бахмутского района Донецкой области был нанесен мощный удар по командному пункту российских войск.

По предварительным данным, в результате ликвидированы несколько старших офицеров армии РФ, рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).

Позднее информацию украинского военного подтвердили и российские пропагандисты, передает «Главред».

По данным пропагандиста РФ Андрея Морозова, штаб 4-й бригады оккупантов был обезглавлен в результате удара ствольной артиллерии ВСУ.

«Результат этого за последние 48 часов: в 4-й бригаде убиты комбриг и начштаба бригады, погиб офицер из управления 2 АК («армейский корпус ЛНР» - ред.), есть другие убитые и раненые офицеры управления бригады», — написал он.

По его словам, эта же бригада также понесла большие потери в последние сутки. «Бригада значимо измотана и обескровлена, и противник об этом знает», - написал Морозов.

Вместе с тем журналист и блогер Денис Казанский не исключил, что координаты штаба 4-й бригады РФ могли слить «вагнеровцы», которые конфликтуют с Минобороны. В рядах оккупантов по этому поводу ходят очень настойчивые слухи.

«Пригожин с нескрываемым удовольствием говорит о провалах и отступлениях российской армии. Уничтожение штаба 4-й бригады - серьезный удар по конкурентам, который сейчас так нужен владельцу «Вагнера», — написал Казанский.

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