Шольц: Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется 2 14.05.2023, 16:35

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Россия должна быть привлечена к ответственности.

Германия не намерена прекращать помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 14 мая в Берлине на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге, который транслировался на странице главы государства в Facebook.

«Мы поддерживаем Украину финансово, политически, в военной сфере. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется… Более миллиона украинских граждан нашли убежище в Германии. Мы солидарны с гражданами Украины», – подчеркнул Шольц.

По его словам, тесные отношения между двумя странами «будут продолжаться десятилетиями».

«Мы выступаем за то, чтобы Россия была привлечена к ответственности», – отметил канцлер ФРГ.

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