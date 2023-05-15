Биологи создали регенерирующую кожу из грибов 15.05.2023, 8:50

Из нее, возможно, создадут одежду.

Ученые из Университета Ньюкасла и Университета Нортумбрии обнаружили, что похожие на корни нити, производимые многими грибами, потенциально могут быть использованы в качестве биоразлагаемого пригодного для носки материала, который также способен восстанавливать себя. Исследование опубликовано в Advanced Functional Materials.

Для экспериментов ученые использовали гифы грибка Ganoderma lucidum. Гифы — это тонкие ветвящиеся нити, которые вместе сплетаются в структуру, называемую мицелием, основная функция которого — поглощение воды и питательных веществ. Материалы на основе мицелия уже используются в самых разных областях. Однако процесс, используемый для производства этих материалов, может убить споры грибов (хламидоспоры), которые помогают им регенерировать.

Ученые улучшили процесс производства ткани: новая методика позволила сохранить обеспечивающие регенерацию хламидоспоры. Испытания материала показали, что он действительно способен закрыть проделанные в нем отверстия, если его поместить в те же условия, в которых он был выращен.

В настоящее время ткань слишком тонкая для массового создания одежды, однако исследователи уверены, что в будущем ее можно упрочнить, например, объединив слои или с помощью пластификации в глицерине.

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