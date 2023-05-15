The Washington Post: Пригожин предлагал Киеву сдать позиции армии России 2 15.05.2023, 9:55

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Евгений Пригожин

В обмен главарь ЧВК «Вагнер» хотел, чтобы ВСУ ушли из Бахмута.

В конце января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Киеву данные о позициях российской армии в обмен на отвод Вооруженных сил Украины из Бахмута.

Свое предложение глава группировки наемников передал через имеющиеся у него контакты в военной разведке Украины, с которыми он поддерживал тайную связь с начала войны, пишет Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Согласно одному из них, Пригожин рассказал украинскому разведчику, что российские войска сталкиваются с нехваткой боеприпасов и посоветовал, воспользовавшись низким моральным духом российских солдат, продвигаться в направлении границы с Крымом.

При этом в докладе американской разведки утверждается, что Пригожина волновали большие потери «Вагнера» в Бахмуте, из-за которых его наемники отказывались идти в бой. На этом фоне обострилась его вражда с российскими военачальниками, которых он обвинил в недостаточных поставках боеприпасов.

В просочившемся документе Пентагона не уточняется, какие позиции российских войск предлагал раскрыть Пригожин. Два украинских чиновника подтвердили факт обращения главы ЧВК «Вагнера» к представителям Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По словам одного из них, Пригожин неоднократно делал предложения относительно Бахмута, но Киев отклонял их, поскольку чиновники не доверяют ему.

Согласно разведданным США, помимо телефонных звонков, Пригожин лично встречался с офицерами ГУР в одной из стран Африки. Один из украинских собеседников охарактеризовал контакты с ним как попытку «держать друзей близко, а врагов еще ближе». Сам Пригожин в ответ на вопрос о связях с украинской разведкой заявил, что «мы до сих пор с [главой ГУР Кириллом] Будановым в Африке».

Накануне в WaPo вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, из которого был удален фрагмент о контактах украинской разведки с Пригожиным. «Это вопрос [военной] разведки», — заявил Зеленский, отказавшись говорить на эту тему.

Российские силы штурмуют Бахмут с августа прошлого года. Основной наступающей силой выступают наемники ЧВК «Вагнер». Пригожин должен был захватить город ко Дню Победы — 9 мая, но за неделю до этого пригрозил вывести свои войска из Бахмута в связи с недостаточным количеством боеприпасов.

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