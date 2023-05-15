Российские оккупанты потеряли под Бахмутом еще километр своих позиций 1 15.05.2023, 11:54

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Архивное фото AP

В самом городе не прекращаются ожесточенные бои.

Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области и выбили российских оккупантов с новых позиций. В самом городе не прекращаются ожесточенные бои. Об этом свидетельствуют обновленные данные интерактивной карты DeepState по состоянию на 15 мая.

На Бахмутском участке фронта около Богдановки противник потерял более километра своих позиций.

Кроме того, защитники Украины смогли оттеснить российских захватчиков в урочище Ступки.

В самом городе Бахмут войска РФ имели определенный успех, и смогли немного продвинуться по улице Леваневского.

«Врагу до сих пор удается иметь частичный успех в Бахмуте. Несмотря на проблемы в окрестностях, боевики незаконного ЧВК "Вагнер" продолжают бои в Бахмуте. В Клещовке были ликвидированы два высокопоставленных офицера РФ и склад с БК», — отмечают аналитики.

На Авдеевском отрезке фронта продолжаются локальные бои возле Авдеевки и в Марьинке.

На Сватовском участке продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения.

На Запорожском, Таврическом, а также на севере страны - ситуация без изменений.

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