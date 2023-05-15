Песков прокомментировал информацию о болезни Лукашенко

Песков прокомментировал информацию о болезни Лукашенко18
- 15.05.2023, 13:34
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Диктатор шестой день не появляется на публике.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем у Лукашенко, передает ТАСС.
«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», — так он ответил на вопрос, обеспокоены ли в Кремле слухами о возможных проблемах со здоровьем Лукашенко.
Напомним, Лукашенко уже шестой день не появляется на публике.