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Песков прокомментировал информацию о болезни Лукашенко

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  • 15.05.2023, 13:34
  • 17,914
Песков прокомментировал информацию о болезни Лукашенко
фото: epa

Диктатор шестой день не появляется на публике.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем у Лукашенко, передает ТАСС.

«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», — так он ответил на вопрос, обеспокоены ли в Кремле слухами о возможных проблемах со здоровьем Лукашенко.

Напомним, Лукашенко уже шестой день не появляется на публике.

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