СМИ: На литовской границе перестали пропускать велосипедистов из Беларуси без очереди 1 15.05.2023, 18:33

Теперь они должны стоять в общей очереди с машинами.

В литовском пункте пропуска «Райгардас» (сопредельный белорусский пункт — «Привалка») перестали пускать велосипедистов вне очереди: теперь они должны стоять в общей очереди с машинами. Пограничники ссылаются на недавние изменения во внутренних правилах, пишет Hrodna.life.

Как утверждают белорусы, пересекающие границу с Литвой через «Привалку» и «Райгардас», на нейтральной полосе велосипедистов ставят по трое в одну очередь с легковыми авто, согласно времени прибытия на границу. Сообщают, что литовская сторона также перестала пропускать пешеходов (белорусская сторона не пропускала и раньше).

Об этом же пишут и в одном из телеграм-чатов, посвященном пересечению границы с Евросоюзом. Там говорят, что из-за нового правила авто начали проходить границу чуть быстрее, а по словам литовских пограничников, теперь оно будет действовать постоянно — и на въезд, и на выезд.

Раньше при пересечении границы на велосипеде можно было проезжать вне очереди. Этим часто пользовались те, кто ездил за покупками, и дальнобойщики, которые работают за границей и хотят быстрее попасть домой. Они подъезжали на машине или на фуре и возле самой границы меняли транспорт: по обе стороны обычно были прикреплено много оставшихся велосипедов. Белорусские сотрудники ГАИ даже срезали их и передавали в «бюро находок» в УВД Гродненского райисполкома на Озерском шоссе как брошенные.

Напомним, раньше многие белорусы также пытались ускорить переход границы с помощью самокатов, пока 27 октября прошлого года Госпогранкомитет не запретил пересекать границу в автодорожных пунктах пропуска на электросамокатах, сегвеях, гироскутерах и подобных устройствах. Теперь они считаются транспортными средствами, а их владельцы приравниваются к пешеходам.

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