ЦБ РФ обнаружил «недостачу» на миллиарды долларов за проданное в обход санкций сырье 15.05.2023, 19:14

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Приток валютной выручки на российский рынок стремительно сокращается.

В то время как российские нефтяные компании бьют рекорды экспорта, а РЖД отчитывается об улучшении ситуации с отгрузками за рубеж угля и металлов, приток валютной выручки на российский рынок стремительно сокращается.

В апреле крупнейшие экспортеры продали на бирже лишь $7 млрд — на 40% меньше, чем в марте, и 54% ниже показателей декабря, следует из данных ЦБ РФ.

Цена российской нефти Urals в апреле, по данным Минфина, резко выросла - $58,63 против $47,85 в марте, а скидка к Brent сократилась до $25, хотя зимой доходила до $35 и выше.

Объемы морского экспорта достигли 3,5 млн баррелей в сутки и стали максимальными с начала войны. Но валюты на рынке стало не больше, а рекордно мало. И причина парадокса - в сложностях с платежами, отмечал ЦБ в апрельском Докладе о денежно-кредитной политике.

«Снижении объемов продаж экспортной выручки <…> отчасти связано с задержками в получении валютных средств за уже отгруженный товар в условиях санкционных ограничений и в их последующем поступлении на российский рынок», - писал регулятор.

Проблемы возникли в Индии, которая после начала войны более чем в 30 раз увеличила закупки российской нефти и стала крупнейшим рынком сбыта для российских нефтяников, забирая каждый второй баррель, что вывозится танкерами из российских портов.

Попытка торговать нефтью в обход доллара привела к тому, что на счетах в индийских банках зависли миллиарды индийских рупий, и деть их некуда, жаловался на прошлой неделе в Нью-Дели глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это проблема, – констатировал он Лавров. – Эти рупии нужно перевести в другую валюту».

Проблемы с оплатой за российскую нефть возникли и у турецких НПЗ, которые в мае закупают в РФ в среднем по 200 тысяч баррелей в день.

Несмотря на то что Стамбул не присоединился к западным санкциям в отношении Москвы, его компании интегрированы в международную финансовую систему и работают с крупными западными банками, рассказал Reuters работающий в регионе нефтетрейдер.

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