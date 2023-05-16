FIAT показал новый пикап за $50 000 16.05.2023, 10:24

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Фотофакт.

FIAT готовится выпустить на рынок новый рамный пикап под названием Titano. Чтобы подогреть интерес публики к будущей новинке, компания опубликовала несколько тизеров, пишет «Автоцентр».

Судя по фото, новый пикап FIAT будет клоном Peugeot Landtrek, который в свою очередь является копией китайского Kaicene F70 от Changan. В отличии от донора, новинка получит более утилитарный салон. При этом ей обещан 2,2-литровый дизельный турбодвигатель от фургона Ducato, который будет сочетаться с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Основным рынком сбыта новинки станут Южная и Латинская Америки. Там FIAT Titano будет стоить в среднем 50 000 долларов. В продажу рамный пикап поступит во второй половине текущего года.

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