FIAT показал новый пикап за $50 000
- 16.05.2023, 10:24
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Фотофакт.
FIAT готовится выпустить на рынок новый рамный пикап под названием Titano. Чтобы подогреть интерес публики к будущей новинке, компания опубликовала несколько тизеров, пишет «Автоцентр».
Судя по фото, новый пикап FIAT будет клоном Peugeot Landtrek, который в свою очередь является копией китайского Kaicene F70 от Changan. В отличии от донора, новинка получит более утилитарный салон. При этом ей обещан 2,2-литровый дизельный турбодвигатель от фургона Ducato, который будет сочетаться с автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Основным рынком сбыта новинки станут Южная и Латинская Америки. Там FIAT Titano будет стоить в среднем 50 000 долларов. В продажу рамный пикап поступит во второй половине текущего года.