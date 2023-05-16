Профессор установил мировой рекорд жизни под водой 16.05.2023, 11:56

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И пока не планирует всплывать.

Участник исследовательского проекта «Нептун 100», профессор Университета Южной Флориды Джозеф Дитури устновил новый мировой рекорд по самому продолжительному пребыванию под водой. Исследователь живет в подводном отеле у побережья Флориды с 1 марта. Предыдущий рекорд был установлен в этом же месте в 2014 году и составлял 73 дня 2 часа и 34 минуты, пишет «Хайтек».

Хотя мировой рекорд зафиксирован исследователь не планирует останавливаться: его цель провести в подводном отеле 100 дней. Если все пойдет по плану, то подводная миссия завершится 9 июня.

«Нептун 100» — исследовательский проект, направленный на изучение физиологических и психологических эффектов, которые испытывает человеческий организм при длительном воздействии экстремального давления. Кроме того, вторая цель проекта — привлечь внимание к текущим морским исследованиям и важности сохранения ресурсов океана.

Дитури проводит ежедневные эксперименты и собирает медицинские данные для анализа. Он изучает как меняется вес, строение мышц, кровяное давление, системы зрения и слуха, а также ведет журналы сна и стресса. Помимо исследовательской работы профессор прямо из подводного «номера» ведет как собственный курс в Университете Южной Флориды, так и открытые лекции о проекте для различных групп студентов.

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