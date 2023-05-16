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Украинские военные зачистили позицию оккупантов вблизи Бахмута

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  • 16.05.2023, 16:15
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Украинские военные зачистили позицию оккупантов вблизи Бахмута

Несколько россиян сдались в плен.

Во время зачистки ВСУ позиций оккупантов вблизи Бахмута, несколько россиян предпочли сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя украинские бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что атака на вражеские позиции производилась под прикрытием танка, а штурму предшествовал артиллерийский обстрел российских позиций. Украинские военные взяли в плен не менее одного захватчика. 

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