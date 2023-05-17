Российские оккупанты затопили свои позиции возле Новой Каховки 1 17.05.2023, 12:47

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Один оккупант утонул.

Повреждение российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению позиций российских войск на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает издание Центр журналистских расследований.

На опубликованном журналистами видео видно, как через частично разрушенную дамбу вытекают потоки воды, а также можно заметить повышенный уровень Днепра и подтопленный берег в Новой Каховке, расположенной ниже по течению.

Как сообщает издание, в некоторых телеграм-каналах оккупантов пишут о затоплении позиций армии РФ и даже гибели из-за наводнения солдата.

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