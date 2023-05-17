Россияне на фронте в Украине уничтожили собственную пушку 17.05.2023, 14:31

3,138

Иллюстративное фото

Оккупанты одним махом потеряли сразу две боевые единицы.

Из-за меткого выстрела Вооруженных сил Украины, уничтоживших самоходную пушку оккупантов 2С5, российская техника сдетонировала на «своих же». Соответствующий ролик показал. СтратКом ВСУ.

- Уничтожили самоходную пушку оккупантов 2С5, которая в свою очередь захватила с собой в ад еще одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров, - говорится в сообщении.

Отличились «отловом» российского «хлама» артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».