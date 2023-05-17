Россияне на фронте в Украине уничтожили собственную пушку
- 17.05.2023, 14:31
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Оккупанты одним махом потеряли сразу две боевые единицы.
Из-за меткого выстрела Вооруженных сил Украины, уничтоживших самоходную пушку оккупантов 2С5, российская техника сдетонировала на «своих же». Соответствующий ролик показал. СтратКом ВСУ.
- Уничтожили самоходную пушку оккупантов 2С5, которая в свою очередь захватила с собой в ад еще одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров, - говорится в сообщении.
Отличились «отловом» российского «хлама» артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.