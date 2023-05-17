Бутусов рассказал, кто на самом деле взорвал Крымский мост

Бутусов рассказал, кто на самом деле взорвал Крымский мост2
- 17.05.2023, 14:48
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Операция проводилась в российском тылу.
За операцией по подрыву Керченского моста в Крым стоит Служба безопасности Украины. Об этом сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов, комментируя работу украинских спецслужб во время войны.
На своей странице в социальной сети Facebook Бутусов отметил, что за большинством успешных операций в российском тылу стоит именно СБУ.
По его словам, в этом смысле Главное управление разведки Министерства обороны уступает Службе безопасности.
«Что касается диверсионной работы, то подавляющее большинство успешных (подчеркиваю, успешных) операций во вражеском тылу и в России у нас осуществляется силами СБУ. И Крымский мост, и за несколькими исключениями, все самые громкие диверсии за последние месяцы», – подчеркнул ё
журналист. При этом Бутусов подверг критике публичные выступления главы военной разведки Украины Кирила Буданова.
По его мнению, во время войны руководители силовых структур не должны проводить настолько много времени в общении с журналистами, поскольку у них должны быть другие приоритеты.