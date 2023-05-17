Лукашисты проведут конкурс красоты среди коров 14 17.05.2023, 20:27

3,464

Лучшую буренку выберут 7 июня.

В Беларуси проведут конкурс красоты среди буренок. Победительницу назовут 7 июня 2023 года на выставке «Белагро». Все детали рассказали в эфире телеканала СТВ.

В сюжете отмечается, что в племенных хозяйствах страны наступила горячая пора. Все дело в том, что там проходят кастинги — готовятся к традиционному конкурсу красоты среди буренок, который состоится 7 июня на выставке «Белагро». Во время отборочных туров специалисты осматривают сотни буренок. Претендентка на звание лучшей коровы страны должна быть продуктивной и давать большое количество молока.

Заведующая молочно-товарной фермой сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря» (Могилевский район) Галина Афанасенко уточняет:

- Мы выбрали две коровы на выставку — одна Афродита, одна Венера. Выбираем их, а потом еще идет отбор. А потом мы их будем еще мыть, брить, педикюр, маникюр сделаем. Все, что полагается к выставке.

В сюжете добавили, что названные буренки уже в начале июня поедут в Минск покорять подиум из опилок республиканской выставки «Белагро». Для того, чтобы выбрать лучших коров, в названном хозяйстве отсмотрели 600 буренок.

- Передние соски красивые, а задние нет. Задние сближены, не пойдет на выставку, давайте следующую, - придирается Сергей Скирук, замгендиректора по племенной работе Могилевского госплемпредприятия.

Сообщается, что уже ближе к конкурсу буренок ждут многочисленные спа-процедуры. К слову, на протяжении последних 10 лет коровы с конкурса без призовых мест не возвращались. Оценивать коров будут по сразу по 18 показателям. Больше половины из показателей – от глубины грудной клетки до формы вымени – оказывают влияние на молочную продуктивность животного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».