Как спасти упавший в воду смартфон 1 17.05.2023, 21:02

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Работает ли знаменитый лайфхак с рисом.

Некоторые смартфоны могут выйти из строя после попадания на его поверхность даже небольшого количества влаги.

Даже зная об этом, многие пользователи всё равно могут допустить оплошность, уронив мобильник в воду.

Такое часто происходит на пляже, в туалете и в ванной комнате, хотя брать гаджет туда нельзя.

Но что делать в том случае, если неприятность всё же случилась?

В интернете популярностью пользуется такая рекомендация: мобильник следует положить в ёмкость, заполненную рисом. Тогда устройство якобы будет избавлено от излишков влаги и спасено.

Работает ли этот лайхфак?

Ответить можно сразу: нет, не работает. Более того, использование рисовых зёрен может только ухудшить ситуацию.

Конечно, рис впитывает влагу. Но не настолько быстро, чтобы мобильник сразу же стал сухим. Поэтому высокая вероятность поломки устройства будет сохраняться очень долго.

Кроме того, может произойти такая неприятность, как попадание крупы в разъём и различные отверстия. Ничем хорошим это не закончится.

Таким образом, повторять лайфхак с рисом не стоит.

Как нужно действовать

Если смартфон оказался в воде, то гаджет нужно срочно извлечь из жидкости.

После этого мобильник надо как можно скорее выключить. Далее следует снять крышку и извлечь аккумулятор.

Все детали следует протереть чистой, сухой и безопасной для устройства тканью.

В «разобранном» виде мобильник должен лежать как минимум два дня. Всё это время устройство нельзя включать, а уж тем более — заряжать.

При соблюдении всех этих рекомендаций шансы на спасение устройства сохранятся. Также есть смысл показать мобильник специалистам из сервисного центра.

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