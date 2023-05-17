Кнопочные телефоны снова актуальны 3 17.05.2023, 22:41

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Четыре причины почему люди могут выбирать гаджет прошлого в 2023 году.

В 2023 году кнопочные телефоны снова стали актуальными, ими начали интересоваться потребители всех возрастов, передает «Новое время».

По данным WSJ, представители нового поколения начали активно переходить на использование кнопочных телефонов, которые доминировали на рынке до появления первых смартфонов. Издание утверждает, что они переживают ренессанс.

Основной причиной возвращения в моду кнопочных мобильных устройств является желание пользователей уменьшить свою зависимость от Интернета и социальных сетей. Кнопочные телефоны позволяют отправлять текстовые сообщения. По мнению многих пользователей этого достаточно для общения.

Но какие еще преимущества может вам предложить кнопочный телефон?

Ностальгия

Старые гаджеты вызывают столько же ностальгии, сколько наши вещи детства, например фишки с покемонами или тамагочи, а для некоторых людей, возможно, даже больше.

Первые мобильные телефоны, компьютеры, приставки и т. д. стали любимыми для людей, которые выросли на них.

Простота использования

Кнопочные телефоны имеют простой и понятный интерфейс, что делает их любимцами для пожилых людей или тех, кто не имеет опыта использования смартфонов.

Они обычно сами по себе небольшие, но имеют объемные кнопки и простой набор функций, таких как звонки, сообщения и способны работать более недели в режиме ожидания. Здесь мы сразу переходим к третьему пункту.

Батарея

Большинство кнопочных телефонов имеют очень длинный час автономной работы батареи. Это означает, что их можно использовать в течение нескольких дней без необходимости подзарядки, что очень выгодно, ведь если российские оккупанты снова возобновят свои атаки на энергосистему, это может быть значительным преимуществом.

Стоимость

Кнопочные телефоны обычно стоят значительно меньше, чем всем хорошо знакомые смартфоны (разница может составлять тысячу долларов). Это значительная сумма, которая может быть важной для людей с ограниченным бюджетом или тех, кто не желает инвестировать в дорогой смартфон, особенно, если они используют телефон только для того, чтобы писать смс, или совершать звонки.

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