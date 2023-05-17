AFP: Система Patriot в Украине в рабочем состоянии

AFP: Система Patriot в Украине в рабочем состоянии1
- 17.05.2023, 22:55
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Снаряд упал рядом с комплексом.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot «потерпел повреждения» во время ракетных обстрелов Украины, однако он в рабочем состоянии. Об этом в среду, 17 мая, сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на комментарий ответственного за оборону чиновника США.
«Система Patriot остается в рабочем состоянии», – сказал он.
По его словам, повреждения, вызванные упавшим рядом с комплексом неустановленным снарядом, все еще оцениваются.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии AFP отметил, что комплекс ПВО «находится в строю».
«С ним все хорошо», - добавил он.