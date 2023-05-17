AFP: Система Patriot в Украине в рабочем состоянии 1 17.05.2023, 22:55

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Снаряд упал рядом с комплексом.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot «потерпел повреждения» во время ракетных обстрелов Украины, однако он в рабочем состоянии. Об этом в среду, 17 мая, сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на комментарий ответственного за оборону чиновника США.

«Система Patriot остается в рабочем состоянии», – сказал он.

По его словам, повреждения, вызванные упавшим рядом с комплексом неустановленным снарядом, все еще оцениваются.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии AFP отметил, что комплекс ПВО «находится в строю».

«С ним все хорошо», - добавил он.

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