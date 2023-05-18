Андрей Санников: Перед крахом режима будет летать много «черных лебедей» 1 18.05.2023, 7:51

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Андрей Санников

Для Лукашенко продолжается период турбулентности.

В интервью для сайта Charter97.orgлидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников рассказал об участии в Международной конференции Леннарта Мери (LMC) в Таллинне.

— Это была ежегодная международная конференция высокого уровня, названная в честь Леннарта Мери, первого президента Эстонии после восстановления независимости, который много сделал для вступления своей страны в НАТО и ЕС.

В конференции участвовали главы государств, правительств, министры иностранных дел, парламентарии, аналитики, общественные деятели, журналисты. В этом году она называлась «Incipit Vita Nova — Начинается новая жизнь». Для названий разных секций и дискуссий конференции использовались строчки из произведений Данте Алигьери.

Ожидаемо, что в центре внимания конференции, как и в прошлом году, была агрессия России против Украины. Однако присутствовала не только украинская тема, но и безопасность Европы, отношения Европы и США, отношения глобального Севера и глобального Юга. На мероприятии присутствовали представители и африканского континента, и Южной Азии.

Традиционно эта конференция проходит под патронажем президента Эстонии. И в этом году Алар Карис присутствовал на конференции и активно участвовал в ее работе.

Президент Эстонии Алар Карис

Президент Эстонии Алар Карис

Интересно, что в какой-то момент на конференции присутствовали три президента Эстонии, что для Беларуси вообще удивительно. Это Тоомас Ильвес, Керсти Кальюлайд и Алар Карис.

Тоомас Ильвес

Были отдельные дискуссии по России с участием представителей российских академических кругов, гражданского общества. Обсуждались и общие вопросы, которые волнуют мировое сообщество: свобода прессы, энергетическая безопасность в мире, гибридные угрозы. Обсуждался вопрос о том, будет ли на саммите НАТО в Вильнюсе официальное приглашение для Украины приступить к подготовке к переговорам по членству в Альянсе.

— Поднимался ли вопрос Беларуси?

— Отдельно белорусская тема не рассматривалась. Был очень интересный момент во время одной из пленарных дискуссий, посвященной как раз предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе, где участвовал помощник генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Каттлер. Президент Эстонии задал вопрос: «Вот вы говорите об Украине, Молдове, Грузии, а не думаете ли вы, что очень быстро могут произойти изменения в Беларуси и скоро новая, демократическая Беларусь подаст заявку в НАТО?».

Для высокого чиновника НАТО вопрос был совершенно неожиданный. Он ответил, что «как-то сложно об этом думать, потому что влияние России, диктатура» и так далее. То есть, он как-то очень бюрократически на этот вопрос отреагировал.

Премьеры Стран Балтии

Я потом подробно поговорил с президентом Эстонии. Он говорит, что вся беда в том, что все начинают думать, когда уже поздно. Президент Эстонии сказал, что видит Беларусь намного больше готовой ко вступлению в НАТО, чем другие. Также к присоединению к европейским и трансатлантическим институтам. События 2020-го года это очень хорошо продемонстрировали.

В своих разговорах с участниками конференции я эту тему постоянно поднимал, потому что как раз гражданская кампания «Европейская Беларусь» одной из своих целей ставит вступление свободной Беларуси в ЕС и НАТО.

Это вызывало большой интерес, потому что многие действительно не задумывались и никогда не слышали о том, что есть такие цели у белорусов, слышали лишь об осторожности в отношении этих институтов от других оппозиционеров. По итогу начались очень хорошие обсуждения о будущем Беларуси и Европы, которые как раз совпали с публичной демонстрацией полумертвого Лукашенко.

Политики и эксперты стали обсуждать, что, если сейчас произойдут изменения, исчезнет диктатор, что будет происходить в Беларуси и как на это реагировать?

В этом плане события, которые происходили в Беларуси, помогли оживить белорусскую тему в разговорах с участниками конференции.

— С кем вам удалось пообщаться?

— Со многими. Кроме президента Эстонии была премьер-министр Кая Каллас, я поздравил ее с тем, что она снова возглавила эстонское правительство.

Считаю ее одним из самых сильных европейских политиков сегодня.

Кая Каллас

Интересный разговор был с представителями Турции. Как раз одной из тем были выборы в их стране, которые прошли в воскресенье, их результаты мы знаем.

Были представители аналитического сообщества, историки, например, Тимоти Гартон-Эш. Много оговорили о белорусской тематике с президентом форума в Галифаксе Питером ван Прагом.

Питер ван Прааг

С Майклом Макфолом обсуждали тематику санкций против преступников Путина и Лукашенко. Он сегодня вместе с украинцами в группе высокого уровня занимается разработкой санкций. Мы обсудили возможные меры в отношении режима Беларуси.

Майкл Макфол

— Вы уже немного затронули тему болезни Лукашенко. Что показала эта история и реакция на нее как белорусов, так и самого режима?

— Все прекрасно помнят истории ухода диктаторов, особенно советских и постсоветских. Агония Сталина, которая стала называться «дыханием Чейн-Стокса», Каримова, который неизвестно сколько дней был мертв и правду об этом скрывали.

Когда меня спрашивали, чего ожидать, то я говорил, что будет сплошное вранье.

Покажут старые кадры с Лукашенко, потом он опять исчезнет. Самое главное, что период турбулентности, который начался и активизировался во время войны, продолжается. Будет летать достаточно много «черных лебедей», пока этот режим не рухнет.

То, что он рухнет, это уже понятно. Естественно, что всех интересовало, что будет после Лукашенко. Здесь я говорил, что мне хотелось бы, чтобы силовики в Беларуси поднялись на защиту государства, а не тела, и помогли Украине в войне с Россией, но это такие благие пожелания, на которые сегодня сложно рассчитывать.

Будет пытаться вмешаться Москва через своих ставленников, таких как Вольфович и другие. Формальные процедуры перехода власти, которые Лукашенко заложил в очередной раз, когда изменил Конституцию, по которой Кочанова должна стать преемником, не сработают.

Эд Лукас

Женщину во главе диктатуры никто не воспримет. Значит надо готовиться к подковерной борьбе. Смотреть, кто сейчас будет активно ездить в Москву. Вот уже состоялся незапланированный визит главы МИД Алейника в Россию.

Сейчас будет интересно следить за контактами представителей режима с Москвой. Так мы поймем, кто является кремлевской группой в Беларуси. Кого-то мы знаем, а кого-то увидим сейчас.

— При обсуждении сценариев большое внимание уделяется теме преемников, вмешательству России, а есть ли у белорусского народа окно возможностей или все будет решаться без нас?

— Я считаю, что эту персоналистическую систему сохранить будет практически невозможно. Она сконцентрирована на одном диктаторе, который маниакально старается контролировать все вокруг: от коровьих лепешек до ядерного оружия. Такие системы рушатся, это будет происходить и в Беларуси.

Конечно, если это окно возможностей будет подкреплено успехами Украины на фронте, то можно точно говорить, что политическая система в Беларуси будет меняться очень-очень скоро.

Концлагерь, в котором живет вся страна, а наши политзаключенные живут в ШИЗО, невозможен сам по себе. Пожирание системы самой себя уже началось и будет активно

продолжаться. Это, безусловно, окно возможностей и оно связано в том числе с участием наших добровольцев в войне против российской агрессии на стороне Украины.

Я считаю, что одним из главных факторов будет освобождение политзаключенных, которое может поменять все политические расклады внутри Беларуси. Этого нужно добиваться всеми возможными способами.

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