Военную авиаактивность зафиксировали на пяти аэродромах Беларуси
- 18.05.2023, 11:32
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В частности на аэродром «Барановичи» прилетал военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.
Военная авиационная активность 17 мая наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи», «Лида», «Осовцы» и «Лунинец». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС Беларуси и ВКС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».
На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-76668).
На аэродром «Барановичи» прилетал военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ (RF-36126).