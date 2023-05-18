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Военную авиаактивность зафиксировали на пяти аэродромах Беларуси

  • 18.05.2023, 11:32
  • 5,110
Военную авиаактивность зафиксировали на пяти аэродромах Беларуси

В частности на аэродром «Барановичи» прилетал военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

Военная авиационная активность 17 мая наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи», «Лида», «Осовцы» и «Лунинец». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС Беларуси и ВКС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-76668).

На аэродром «Барановичи» прилетал военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ (RF-36126).

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