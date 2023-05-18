СМИ: Россия дважды пыталась убить командующего Силами территориальной обороны Украины 18.05.2023, 13:12

2,966

Раскрыты подробности попыток покушения.

Вопрос о том, откуда враг получал информацию в обоих случаях попыток покушения, остается открытым.

Россияне совершили уже две попытки покушения на командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в военных кругах.

В частности, 2 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об уничтожении в Донецкой области бронеавтомобиля, в котором ехал командующий Сил ТРО Игорь Танцюра. Однако позже в ВСУ опровергли эту информацию.

В то же время, по информации «Украинской правды», на Танцюру действительно совершили покушение - колонну обстреляли и попали в машину, в которой он должен был ехать. Однако, к счастью, командующий в тот день ехал в машине сопровождения, которой удалось выехать из-под обстрелов.

По данным источников «Украинской правды» в военных кругах, это уже вторая попытка ликвидировать Танцюру.

Сообщается, что ранее были перехвачены данные россиян о маршруте его передвижения на фронте в течение нескольких дней. Однако перехват произошел вовремя, и в маршрут успели внести изменения.

Как отмечают в издании, вопрос о том, откуда враг получал информацию в обоих случаях попыток покушения, остается открытым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».