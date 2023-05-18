Raiffeisen Bank закрывает корсчета белорусских банков
- 18.05.2023, 13:14
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Что будет с его дочерним банком?
Австрийский Raiffeisen Bank сообщил некоторым белорусским банкам, что с 31 июля прекращает корреспондентские отношения с ними. Как рассказали Office Life источники в банковской сфере, местных банков с корсчетами в RBI действительно станет меньше.
По информации источников, ряд белорусских банков сохранит отношения с Raiffeisen Bank, но их количество будет весьма ограниченным.
В то же время некоторые банки отметили, что у них на данный момент уже не было корреспондентских счетов в RBI, так как их закрыли еще в прошлом году.
В Беларуси у RBI дочерний банк — Приорбанк.
Ранее Raiffeisen Bank International приостановил действие всех счетов банков-корреспондентов из России, за исключением своей российской «дочки».
Кроме того, на днях стало известно, что австрийская группа сокращает корреспондентские отношения с банками стран СНГ.