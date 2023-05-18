Задержана певица, которая отказалась от лукашенковской стипендии для талантливой молодежи 4 18.05.2023, 15:08

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Патриция Свитина

Девушка требовала вывода российских войск из Беларуси.

Силовики задержали певицу Патрицию Свитину, которая в 2020 году отказалась от лукашенковской стипендии по поддержке талантливой молодежи.

Видео с ней выложили на канале силовиков. Когда произошло задержание, точно не известно.

В 2020-м Патриция Свитина получила стипендию Лукашенко по поддержке талантливой молодежи. Она была лауреатом 2-й степени международного фольклорного конкурса «Как на речке было на Фонтанке» в Санкт-Петербурге — за это и была награждена.

Но после насилия, совершенного властями после выборов, девушка публично отказалась от награды.

Как следует из видео, 22-летнюю девушку обвиняют в участии в протестах и «негативных сообщениях» в адрес силовиков и войны. В качестве «доказательства» последнего приводится пост девушки из соцсетей, где она пишет, что против использования территории Беларуси для агрессии и за вывод российских войск из нашей страны.

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