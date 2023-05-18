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Группа россиян сдалась в плен ВСУ в районе Бахмута

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  • 18.05.2023, 15:54
  • 6,196
Группа россиян сдалась в плен ВСУ в районе Бахмута

Оккупанты пожаловались на свое командование.

В районе Бахмута бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен шестерых российских оккупантов. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил народный депутат Украины и фронтовой волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео.

Пленные стоят у стены какого-то помещения со связанными руками и открытыми лицами, раненым оказана медицинская помощь. Оккупанты говорят, что война никому не нужна, обе стороны несут большие потери, а также жалуются на свое командование, которое относится к ним как к пушечному мясу.

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