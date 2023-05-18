В Кыргызстане дом блогера из Беларуси штурмовали силовики

В Кыргызстане дом блогера из Беларуси штурмовали силовики1
- 18.05.2023, 16:53
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У него сгорело все имущество.
В результате перестрелки в кыргызстанской деревне загорелся дом, в котором жили 17 туристов, включая блогера Юрия Дрозда из Барановичей. Об этом Юрий рассказал в TikTok.
Утром 17 мая спецназ МВД и Госкомитета национальной безопасности штурмовал частный дом в деревне Дмитриевка, который находится в 30 км от столицы Кыргызстана. В ходе перестрелки были ранены два силовика, подозреваемый погиб, пишет mediazona.by.
По словам Дрозда, в шесть утра силовики попросили туристов выйти на улицу, оставив вещи внутри. В результате штурма, который длился несколько часов, пожар уничтожил личные вещи. У Юрия остался только телефон.
Дело в том, что он жил в доме на две квартиры. В соседнюю несколько дней назад заселился человек, подозреваемый в терроризме, за ним следили спецслужбы.
Дрозд рассказал, что мэрия города выделила им гостиницу, где они смогут жить несколько дней. На его странице есть реквизиты для помощи.