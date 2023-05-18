В Бахмуте ранен белорусский доброволец Денис Урбанович 18.05.2023, 17:17

Денис Урбанович

Это его четвертое ранение на войне за независимость Украины.

Как стало известно «Нашай Ніве», лидер «Молодого фронта», а ныне — боец батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Денис Урбанович получил уже четвертое ранение на войне за независимость Украины.

Ранение боец получил в Бахмуте, где сейчас воюет в том числе батальон «Волат» полка Кастуся Калиновского.

Об этом «НН» сообщили побратимы бойца. Ранение характеризуют как «не тяжелое». Он находится на лечении.

Сам Урбанович пока свое состояние не комментировал.

Это уже четвертое ранение лидера «Молодого фронта».

До этого его уже контузило, осколок залетал в руку, а пуля — в грудь. Каждый раз Денис возвращался на фронт.

«Попала пуля прямо в грудь и пошла по телу, уперлась в ребра. Дышать не очень хорошо, легкое повреждено», — флегматично описывал одно из своих предыдущих ранений калиновец.

Денис Урбанович имеет позывной «Ваўкалак».

Известно о 22 белорусах, погибших после февраля 2022-го, защищавших Украину и Беларусь. Еще четверо пропали без вести, двое попали в плен. Всего в составе украинской армии воюют сотни белорусов.

Бои за Бахмут идут уже 9 месяцев. Это направление остается одним из самых жарких мест на фронте. С 10 мая украинские войска здесь перешли в контрнаступление и в упорных боях вернули контроль над 25 квадратными километрами к северу и юго-западу от города, в том числе над рядом важных высот.

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