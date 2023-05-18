Украинская штурмовая бригада прорвала западный фланг россиян под Бахмутом 18.05.2023, 17:15

Фото: ВСУ

У оккупантов огромные потери.

Третья штурмовая бригада ВСУ осуществила прорыв на западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Глубина прорыва составила 700 метров при ширине в 2000 метров, сообщает пресс-службы 3-й ОШБ.

У российских военных тяжелейшие потери — как минимум 50 оккупантов погибли, до 100 ранены, часть из них захвачена в плен. В рамках прорыва украинским военным удалось подорвать несколько складов россиян с боеприпасами.

Дополнительную информацию бойцы обещают опубликовать уже в скором времени.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, группа россиян сдалась в плен ВСУ в районе Бахмута.

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