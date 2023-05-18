Украинская разведка прокомментировала информацию о болезни Лукашенко 2 18.05.2023, 17:41

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ГУР заявило, что у Путина нет плана на случай смерти белорусского диктатора.

Лукашенко сейчас действительно болеет. Впрочем, российский диктатор Путин не имеет планов на случай его смерти. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Возраст, стресс, работа вредная... Да, болеет», — сказал Юсов, когда его попросили прокомментировать информацию о возможной болезни Лукашенко.

Однако, по мнению представителя украинской разведки, у белорусского диктатора не слишком серьезная болезнь.

«Я думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов, здесь ставку надо делать не на состояние здоровья, а на более сложные геополитические процессы», — отметил Юсов.

Вместе с тем, по его словам, российский диктатор Путин не имеет планов на случай смерти Лукашенко.

В то же время Юсов отметил, что в любом случае физическая смерть белорусского диктатора будет иметь последствия для страны-агрессора России. «Я думаю, что это будет кризисная ситуация», — сказал он.

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