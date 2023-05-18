Беларусь начала строить укрепления на границе с Украиной 18.05.2023, 21:45

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Иллюстративное фото

Режим готовится к наступлению белорусских добровольцев?

На границе Беларуси и Украины появились оборонительные укрепления. Как сообщает «Беларускі Гаюн», в 10 км от Гомеля заметили «зубы дракона» — бетонные противотанковые надолбы.

Кроме того, недалеко от места, где выстроили «зубы дракона» идет строительство, предположительно, фортификационных сооружений, отмечает издание. На выезде из поселка Калинино заметили специальную технику.

В то же время Лукашенко назвал информацию о готовящемся контрнаступлении Украины «дезинформацией».

«Никакого „контрнаступа“, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии», — сказал Лукашенко во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (цитата по БелТА).

«Зубы дракона» имеют квадратно-пирамидальную форму, они сделаны из железобетона. Высота одной надолбы составляет от 90 до 120 см. Такие укрепления широко использовались во время Второй мировой войны для остановки продвижения вражеской техники и пехоты.

На украинском фронте они начали активно применяться российскими войсками после успешного украинского контрнаступления. В сентябре строить укрепления начали наемники ЧВК «Вагнер», сообщило издание РИА ФАН. Их назвали «линией Вагнера», которая должна была протянуться на восток от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг — до Светлодарска. Издание CNN сообщало, что протяженность линии могла достигнуть 217 км.

Кроме того, сообщалось о строительстве «линии» Сергея Суровикина на левом берегу Днепра, куда отступили российские войска после сдачи Херсона. О строительстве «зубов дракона» также сообщали губернаторы приграничных с Украиной регионов, в частности, глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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