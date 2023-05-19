Сырский показал, как ВСУ выбивали россиян с позиций у Бахмута

Сырский показал, как ВСУ выбивали россиян с позиций у Бахмута3
- 19.05.2023, 16:53
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Впечатляющее видео.
Украинские бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады совершили успешный штурм вблизи Бахмута, во время которого удалось выбить оккупантов их позиций.
Соответствующее видео опубликовал канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
- Благодаря мастерству и мужеству героев удалось выбить россиян с позиции и закрепиться на выгодных рубежах, – рассказал Сырский.
На кадрах видно, как воины ведут ожесточенное сражение с оккупантами и захватывают вражеские позиции. Автоматные очереди не стихают. На видео также показано, как проходит эвакуация раненых бойцов.