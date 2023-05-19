Сырский показал, как ВСУ выбивали россиян с позиций у Бахмута 3 19.05.2023, 16:53

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Впечатляющее видео.

Украинские бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады совершили успешный штурм вблизи Бахмута, во время которого удалось выбить оккупантов их позиций.

Соответствующее видео опубликовал канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

- Благодаря мастерству и мужеству героев удалось выбить россиян с позиции и закрепиться на выгодных рубежах, – рассказал Сырский.

На кадрах видно, как воины ведут ожесточенное сражение с оккупантами и захватывают вражеские позиции. Автоматные очереди не стихают. На видео также показано, как проходит эвакуация раненых бойцов.

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