Как определить, есть ли на вашем телефоне функция влагозащиты
- 19.05.2023, 23:02
Это займет пару минут.
Чтобы проверить, сохранилась ли у вашего телефона влагозащита после многих лет эксплуатации девайса, необязательно проверять его в «бою». Существует «сухой» способ проверки смартфонов, наделенных опцией влагозащиты, который позволит выяснить, стоит ли вам переживать, если вы вдруг действительно уроните свой драгоценный девайс в воду, передает УНИАН.
Такой способ проверки также будет актуален тем, кто и не подозревал о наличие такой функции в своем смартфоне. Дело в том, что некоторые производители внедряют влагозащиту в свои смартфоны по молчанию, при этом не предоставляя официальной информации о соответствующей функции, чтобы не проходить ряд лабораторных испытаний для получения сертификации стандарта IP.
Кроме того, данный метод может пригодится в том случае, если ваш смартфон был подвергнут ремонту. Все потому, что после разборки многие пользователи с влагозащищенными смартфонами начинают сомневаться (и не без причины) в том, что уровень влагозащиты остается таким же после ремонта, особенно если мастерская не предоставляет такую гарантию после вскрытия устройства.
Как проверить влагозащиту смартфона, не погружая его в воду
Чтобы проверить качество защиты телефона от влаги, нужно скачать и установить особое приложение Water Resistance Tester из Google Play и запустить тест. Приложение будет использовать барометрический датчик, который есть почти в каждом современном Android-устройстве.
Программа замерит давление в разных местах корпуса гаджета, проверит, работают ли защитные пломбы. Спустя пару минут – на все это время нужно отложить девайс в сторону и наблюдать за процессом – приложение попросит надавить двумя пальцами на указанные точки на экране и дождаться результата. На основании перепада давления тестер покажет, есть ли у смартфона влагозащита.
Таким образом, отклонения давления расскажут вам о степени надежности защитного уплотнения и способности вашего мобильника противостоять влаге.