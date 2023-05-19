В Мариуполе слышны взрывы в районе аэропорта 19.05.2023, 23:38

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Во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв. В Донецкой области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Согласно сообщению, взрыв был слышен в окрестностях города. Там также заметно задымление.

Кроме этого, местные сообщают о задымлении в районе мариупольского аэропорта.

«Даже дырявое ПВО не помогло. Несмотря на попытку наши сообщают о прилетах между с. Агробаза (фактически граничит с городом) и городом», - пишет Андрющенко.

По данным городского совета Мариуполя, известно о трех мощных взрывах, которые слышали жители города. Предварительно попадание в месторасположение личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта.

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