В Мариуполе слышны взрывы в районе аэропорта
- 19.05.2023, 23:38
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Во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв. В Донецкой области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Согласно сообщению, взрыв был слышен в окрестностях города. Там также заметно задымление.
Кроме этого, местные сообщают о задымлении в районе мариупольского аэропорта.
«Даже дырявое ПВО не помогло. Несмотря на попытку наши сообщают о прилетах между с. Агробаза (фактически граничит с городом) и городом», - пишет Андрющенко.
По данным городского совета Мариуполя, известно о трех мощных взрывах, которые слышали жители города. Предварительно попадание в месторасположение личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта.