Tinder уходит из России 2 2.05.2023, 15:01

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Последней каплей для компании стал ордер на арест Путина.

Популярное приложение для знакомств Tinder прекратит свою работу в России 30 июня. Об этом говорится в ежегодном отчете американской компании Match Group, которая владеет онлайн-сервисом.

«Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — сказано в документе.

Для ухода с российского рынка у компании были веские причины, отметил в разговоре с Reuters Джефф Перкинс, исполнительный директор компании Friends Fiduciary Corp (акционер Match Group).

«Это не очень хорошо для бренда, которому доверяют, продолжать деятельность в стране, где главе государства предъявлено обвинение Международным уголовным судом», — сказал он, подразумевая ордер МУС на арест президента РФ Владимира Путина, который был выдан 17 марта в связи с подозрением в незаконной депортации детей из Украины.

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