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Белорусский врач объяснил, что означают мурашки и покалывание пальцев руки

  • 2.05.2023, 17:24
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Белорусский врач объяснил, что означают мурашки и покалывание пальцев руки

Он дал несколько рекомендаций.

Иван Киевец, врач Республиканского центра хирургии кисти, рассказал о синдроме запястного канала. Ухудшение чувствительности пальцев, мурашки и покалывания могут возникать из-за этого синдрома.

- Он проявляется гипостезией, то есть онемением, как правило, первых трех пальцев - большого, указательного и среднего - и половинки безымянного пальца. А также проявляется ночными болями, - сказал врач.

Иван Киевец объясняет, что синдром возникает из-за монотонной работы руками в вынужденном положении кисти, то есть чрезмерного сгибания или разгибания.

- И также является результатом остеохондроза шейного отдела позвоночника. Дело в том, что срединный нерв, который пережимается при данном заболевании, отвечает за питание кисти и происходит отмирание мышц и ухудшение питания структуры кисти, - сказал врач.

Эти проблемы зачастую не дают спать из-за боли в руках.

- Ухудшается качество жизни, так как пациенты не высыпаются из-за боли и не могут пользоваться мелкими предметами. Вплоть до того, что даже предметы выпадают из рук, - рассказывает врач.

Как определить, страдаете ли вы этим синдромом?

Для этого согните кисть в лучезапястном суставе на одну минуту. Если появляются мурашки, усиливается онемение, тест положительный и надо идти к врачу.

Как лечат? Варианты разные: физиопроцедуры, мази, ЛФК, либо хирургическое лечение.

Перед принятием любых решений необходимо проконсультироваться с врачом.

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