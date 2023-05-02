Американские ученые создали прибор, который помогает читать мысли 4 2.05.2023, 21:02

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Языковой декодер создан на основе искусственного интеллекта.

Группа исследователей из Техасского университета в Остине разработала языковой декодер на основе искусственного интеллекта. Этот аппарат уже называют «первым шагом к чтению мыслей», передает «Новое время».

Изобретение техасских исследователей пока неспособно читать мысли, оно, скорее, улавливает суть того, о чем думает человек.

Его основная задача — помочь людям, потерявшим способность общаться. Но авторы признали, что эта технология вызывает вопросы о «психической конфиденциальности».

Прибор работает достаточно точно, поэтому изобретатели настаивают на получении разрешения от будущего пользователя.

Декодер подключен к аппарату МРТ. Он улавливает реакцию мозга на слова и действия, а затем расшифровывает эти сигналы с помощью GPT-1.

Работает прибор довольно точно. Так, во время испытаний одна из участниц услышала фразу «У меня пока нет водительских прав». Нейросеть расшифровала сигнал в ее мозге как «Она еще не научилась водить».

При этом у декодера есть небольшие проблемы с местоимениями. Но все равно он произвел настоящую революцию в мире науки.

Исследования показали, что разработка техасских ученых представляет собой первый неинвазивный прибор для чтения мыслей. Другой вариант, имплантируемые чипы, считается более травматичным и его применение столкнулось со множеством преград. Так, Neuralink Илона Маска обвинили в жестокости по отношению к испытуемым и созданию биологической угрозы.

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