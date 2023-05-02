Американские ученые создали прибор, который помогает читать мысли

Американские ученые создали прибор, который помогает читать мысли4
- 2.05.2023, 21:02
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Языковой декодер создан на основе искусственного интеллекта.
Группа исследователей из Техасского университета в Остине разработала языковой декодер на основе искусственного интеллекта. Этот аппарат уже называют «первым шагом к чтению мыслей», передает «Новое время».
Изобретение техасских исследователей пока неспособно читать мысли, оно, скорее, улавливает суть того, о чем думает человек.
Его основная задача — помочь людям, потерявшим способность общаться. Но авторы признали, что эта технология вызывает вопросы о «психической конфиденциальности».
Прибор работает достаточно точно, поэтому изобретатели настаивают на получении разрешения от будущего пользователя.
Декодер подключен к аппарату МРТ. Он улавливает реакцию мозга на слова и действия, а затем расшифровывает эти сигналы с помощью GPT-1.
Работает прибор довольно точно. Так, во время испытаний одна из участниц услышала фразу «У меня пока нет водительских прав». Нейросеть расшифровала сигнал в ее мозге как «Она еще не научилась водить».
При этом у декодера есть небольшие проблемы с местоимениями. Но все равно он произвел настоящую революцию в мире науки.
Исследования показали, что разработка техасских ученых представляет собой первый неинвазивный прибор для чтения мыслей. Другой вариант, имплантируемые чипы, считается более травматичным и его применение столкнулось со множеством преград. Так, Neuralink Илона Маска обвинили в жестокости по отношению к испытуемым и созданию биологической угрозы.