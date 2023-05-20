Удар по Мариуполю: ликвидирована база со 150 россиянами и ПВО РФ 7 20.05.2023, 8:32

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Фото: ЕРА

Ракеты прилетели в казармы оккупантов в районе аэропорта.

Вечером 19 мая в Мариуполе в казармы оккупантов РФ, расположенные в районе аэропорта, «прилетело» несколько снарядов, начался сильный пожар.

За несколько часов до взрывов в район аэропорта в Мариуполь со стороны Бердянска «залетели» вертолеты армии РФ.

О перебазировании авиации захватчиков сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что место «прилетов» действительно установлено. Результаты успешной операции ВСУ озвучат утром 20 мая.

«Предварительно, место базирования от 150 оккупантов, которое системно использовалось для установки систем ПВО. Ру*ня лжет о месте сознательно, чтобы не допустить корректировки и добивания», - написал Андрющенко, уточнив, что такая попытка скрыть информацию не поможет.

В городе остались люди, которые передадут важную информацию, как бы захватчики не пытались ее скрыть. Также Андрющенко обратился к жителям города с предупреждением о том, что армия РФ расположила свои казармы слишком близко к жилым домам.

«Ночью ВСУ нанесли удар четырьмя по территории рядом с Мариупольским аэропортом. Буквально за несколько часов на него были перемещены военные вертолеты. Кроме того, одна или несколько ракет прилетели по расположению личного состава рядом с территорией аэропорта.

По сути, само по себе наступление (ВСУ - ред.) уже началось, только пока оно находится в начальной фазе, не слишком зрелищной и результативной, но решающей многие задачи следующего этапа.

Это, безусловно, затратная стратегия, которая требует довольно значительного расхода сил и боеприпасов, но благодаря помощи коалиции «Раммштайн» накоплено достаточно много, а точность ударов заменяет их массовость», - сообщил российский военный эксперт Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

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