F-16 для Украины: советник Байдена раскрыл новые детали 2 20.05.2023, 12:54

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Вопрос о количестве поставленных самолетов будет решен в ближайшие месяцы.

Политика США в вопросе поставок вооружений Украине не изменилась, а решение Белого дома поддержать «коалицию истребителей» соответствует развитию военной ситуации, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в субботу, 20 мая, передает CNN.

«Ничего не изменилось. Наш подход к предоставлению Украине оружия, помощи и обучения соответствует развитию войны», - ответил Салливан на вопрос журналистов, которые напомнили, что в феврале президент Джо Байден говорил об отсутствии необходимости передавать Киеву истребители F-16.

«В феврале президент имел в виду, что мы сконцентрированы на предоставлении Украине всего, что ей необходимо для проведения успешного контрнаступления. Это был микс из разных типов вооружения. F-16 не входили в этот микс», - подчеркнул Салливан.

«Теперь, когда мы поставили все, что обещали поставить, мы подошли к моменту, когда пора посмотреть в будущее и понять, что Украине понадобится в составе будущих сил для защиты от российской агрессии. Частью этого являются истребители четвертого поколения F-16», - объяснил Салливан, который не стал комментировать, сколько времени займет подготовка украинских пилотов и когда может быть принято конкретное решение о поставке самолетов Киеву.

США поддержат планы по подготовке украинских пилотов на F-16

Накануне стало известно, что Вашингтон поддержит планы по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства. По данным СМИ, процесс обучения будет проходить в Европе, начнется, вероятно, в ближайшие недели и продлится несколько месяцев.

«По мере того, как обучение будет проходить в ближайшие месяцы, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто будет их поставлять и сколько», - сообщил Салливан.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что приветствует «историческое решение Соединенных Штатов и Джо Байдена». «Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите G7 в Хиросиме», - добавил он.

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