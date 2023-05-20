Соловьев упал духом из-за F-16 для Украины 10 20.05.2023, 14:12

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Пропагандист заявил, что война может закончиться где-то под Москвой.

Один из ключевых пропагандистов РФ Владимир Соловьев впал в уныние из-за новости, что в ближайшем будущем Украина получит западные истребители. Он заподозрил, что война может закончиться где-то под Москвой.

Об этом он рассказал в эфире своего канала «Соловьев LIVE», передает Диалог.UA.

Пропагандист пожаловался, что в результате войны мир перестал бояться Россию и больше не собирается с Москвой считаться.

«Да плохо все на самом деле! Вот реально говорю… Я смотрю, никто не верит ни в какие наши «красные линии», все считают, что делать можно все, что угодно, что тигр оказался бумажным. «Ну есть у них ядерное оружие, все равно никто никогда не использует»... Вот такое отношение стало: "Да ладно! Чего мы их столько боялись?" Поэтому сейчас и F-16 пошли. Уже поняли, что «какая, на*рен, разница». Уже пилотов подготовили. Им даже неинтересно с нами играться вот в цирлих-манирлих (излишнюю церемонность - ред.). Мне просто хочется, чтобы в этой войне мы победили, не дойдя сначала до Москвы. Вот можно разок изменить традицию? Можно до Москвы не доходить? Хотелось бы», - заявил Соловьев.

Отметим, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге публично подтвердил планы по передаче Украине западных истребителей F-16.

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